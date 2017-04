Madonna inferocita contro il biopic su di lei “Blond Ambition” sui suoi retroscena per fare carriera

Si preannuncia un biopic bollente anche e soprattutto per le reazioni che è già riuscito a suscitare nella diretta interessata. Madonna è inferocita per “Blond Ambition”: la pellicola che promette di raccontare i retroscena e l’origine del chiacchierato tour della signora Ciccone del 1990. La Universal aveva inizialmente accantonato l’idea di produrre il film, ora invece pare cosa fatta.

Madonna è già sul piede di guerra e non ha mancato di dichiarare che si tratta di una biografia non autorizzata. La sceneggiatura è stata scritta da Elyse Hollander, che ha all’attivo l’ottimo lavoro a fianco di Alejandro Inarritu per Birdman. Non si sa nulla, invece, di registi e attori, soprattutto ci si chiede chi sarà la prescelta per interpretare Madonna. Si ripercorreranno gli esordi di carriera nella New York anni Ottanta di colei che è diventata l’icona indiscussa del pop mondiale.

Correva il 1983 quando una giovanissima Madonna ha debuttato con la sua Like Virgin, da allora non mai più scesa dall’Olimpo. Cosa preoccupa tanto la star di questo film in cantiere non è chiaro, ma le sue parole sono state trancianti: ” Nessuno sa cos’abbia passato e cosa visto. Solo io posso raccontare la mia storia. Chiunque altri ci provi è un ciarlatano che, in cerca di una gratificazione istantanea, rifugge il lavoro. Questa è una malattia del nostro tempo“.