Madonna, la figlia Lourdes Maria sfila in passerella a New York e mostra il seno. A 21 anni Lourdes Maria Ciccone, la primogenita di Madonna e del suo ex compagno Carlos Leon, è già una star ed ha calcato la passerella al New York Fashion Week in occasione dello show Gypsy Sport sfoggiando un look trasgressivo e provocatorio. Tale madre tale figlia, viene da pensare.

La giovane si è mostrata, con molta nonchalance, in topless e jeans larghi e super strappati. E non è sfuggito un dettaglio: le gambe non erano depilate e i peli in libertà! La sua celebre mare, del restro, è la maestra della provocazione. Così anche Lourdes Maria ha partecipato allo show Gypsy Sport per la collezione Primavera 2019 per stupire. E ci è riuscita alla grande! Eccentrica e stravagante, la figlia di Madonna ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look audace. Il topless era coperto solo da una catena di conchiglie, i jeans stracciati a vita bassa lasciavano intravedere gli slip neri e le gambe con peli a vista. Sguardo quasi assente che fissava il vuoto, occhiali stretti calati sul naso e sui lunghi capelli corvini delle piume verdi.