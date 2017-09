Made in Italy protagonista al Salone di Genova, Monaco e Cannes: da Bagutta alla Sartoria Latorre (FOTO)

Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia parte del Gruppo Gavio, sarà protagonista ai Saloni nautici europei insieme a importanti partner con cui condivide i valori di passione, eccellenza, italianità. Si inaugurano al Cannes Yachting Festival, infatti, importanti collaborazioni con grandi marchi italiani, caposaldo dell’eccellenza italiana nel mondo: dall’haute couture ai complementi d’arredo passando per gli spirits e la grande tradizione vinicola.

Baglietto sceglie la firma di Sartoria Latorre, dal 1965 una delle massime espressioni della sartoria italiana nel mondo, per disegnare lo stile Baglietto, trasferendo all’abito l’immagine di eleganza e sartorialità che da sempre contraddistinguono anche le imbarcazioni Baglietto. Perfetto il connubio dell’abito con le camicie firmate Bagutta, brand italiano dal 1975 sinonimo di camiceria Made in Italy dal taglio sartoriale. A proposito di eccellenza Made in Italy, non poteva mancare tra i partner un esponente dell’artigianalità tutta italiana.

Acqua dell’Elba, vera e propria manifattura di profumi e non solo, allestirà le imbarcazioni Baglietto con la nuova linea yachting: linea di cortesia, accessori da barca, teli, complementi per il bagno. Dall’haute couture al buon bere: la degustazione del rosato Calafuria della cantina pugliese Tormaresca di Marchesi Antinori e gli aperitivi di Campari accompagneranno le serate organizzate da Baglietto in Costa Azzurra.