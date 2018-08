Già mesi fa tuttavia la conduttrice di Paperissima Sprint aveva rivelato di essere nuovamente serena e innamorata senza però aggiungere altro. Adesso, dopo diversi mesi, la Corvaglia ha deciso di ufficializzare su Instagram il suo nuovo amore Alessandro Viani, immobiliarista che ha conquistato il suo cuore e anche quello della sua bambina. “Non riuscirei mai a stare con un uomo che non accetta la mia bambina, il mio essere madre”, aveva detto la bella Maddy nell’intervista succitata. La foto li ritrae in spiaggia, in piedi in riva al mare. Lui è raggiante e guarda l’obiettivo, lei ha le mani intorno al su collo e sorride. Ad accompagnare lo scatto la frase “All you need is love”.