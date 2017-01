Maddalena Corvaglia fine del matrimonio: spiega tutto sui social

La 37enne Maddalena Corvaglia ha affidato ai suoi social la notizia della fine del suo matrimonio con Stef Burns; il chitarrista di Vasco Rossi. L’amore era scoppiato proprio nel backstage di un concerto del celebre rocker: in quell’occasione l’ex velina aveva conosciuto colui che sarebbe divenuto il padre di sua figlia.

Poco dopo sono arrivati i fiori d’arancio e la nascita della loro bimba, che ora ha sei anni. In occasione del compleanno di Maddy, il 12 gennaio, il chitarrista ha scritto sui propri social una tenera dedica all’indirizzo della moglie. Oggi, invece – come un fulmine a ciel sereno – arriva il messaggio pubblico della bionda showgirl che racconta la fine di questo matrimonio.

“I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. (Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli e non ci si sente poi così soli ) … Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa “Importante”, “portare dentro”: sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme. Con Amore. Maddy”