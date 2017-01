Luxury Real Estate: venduta la villa di lusso di Mark Morgan

Il celebre musicista e compositore Mark Morgan e la moglie, Wendy, hanno recentemente venduto la loro lussuosa casa a Malibu, per la rispettabile cifra di 4,1 milioni di dollari, circa 3.8 milioni di euro.

La villa in stile moderno sorge nell’incantevole scenario di Zuma Beach, contraddistinta da vedute panoramiche mozzafiato e da una spiaggia interminabile che si stende a perdita d’occhio, costantemente popolata da bagnanti e surfisti.

La zona è quella prediletta dalle celebrità per mettervi su casa, e fra le varie ville che vi sorgono ritroviamo proprio quella appartenuta al musicista e progettata per lui dal padre, lo stimato architetto Melford Morgan.

La dimora si distingue per le sue linee essenziali e pulite e per gli spazi abitativi ampi e voluminosi, il merito è dell’abbondante ricorso al vetro per la realizzazione del pavimento e dei soffitti. Le finiture in pietra ed in legno che ritroviamo nei diversi ambienti domestici poi, concorrono a conferire stile e lucentezza all’abitazione, unite ad un pizzico di fascino esotico.

La dimora vanta una superficie interna complessiva pari a 452 metri quadrati, all’interno dei quali ritroviamo tre camere da letto e tre bagni. Gli spazi abitativi comprendono inoltre una grande e sontuosa sala che si sviluppa su più livelli, con pregiati gradini in marmo che collegano tra di loro le varie zone di seduta; notevole è anche la cucina, dove ritroviamo una grande isola lunga più di tre metri. La master suite, dotata di confortevole caminetto, grazie al suo sistema di pareti – finestre offre una veduta impareggiabile del panorama di Zuma Beach.



E’ presente anche un locale insonorizzato, che Morgan adoperava come studio di registrazione; sarà adesso cura dei nuovi proprietari decidere a quale destinazione d’uso riconvertire tale ambiente.

Notevoli sono anche gli spazi esterni della villa, con le sue grandi terrazze con vista sull’oceano; ritroviamo anche una graziosa cucina all’aperto, prati e parecchi motivi ornamentali che contribuiscono ad infondere al paesaggio suggestioni tipicamente tropicali.

Morgan, che attualmente ha 55 anni, ha raggiunto l’apice della notorietà negli anni ottanta come tastierista della la rock band statunitense degli Starship, e negli ultimi anni ha raccolto anche una folta schiera di successi come compositore di colonne sonore. Le sue musiche infatti sono presenti nelle serie Shark e One Tree Hill, così come in alcuni videogiochi classici quali Fallout e Discent II. L’artista non ha reso note le ragioni per cui ha deciso di privarsi della villa sapientemente progettata per lui dal padre; chissà quali altri investimenti immobiliari starà meditando.

In collaborazione con: www.luxuryestate.com