Luxury Real Estate: un rifugio green style nel cuore di New York

L’Upper West Side di New York City nasconde un piccolo grande tesoro, una sorta di rifugio verde dove poter fuggire dallo stress metropolitano.

In questo prestigioso edificio newyorkese di 743 metri quadrati interno ed esterno si fondono in maniera armoniosa. Un vero e proprio angolo di natura, nel cuore della Grande Mela, luccicante di vestiti e gloss profumati, dove il richiamo del verde ha creato un’oasi di relax e tranquillità.

L’architetto Andrew Franz ha realizzato un’opera d’arte, dove l’attenzione per i materiali ecologici e naturali si sposa con la ricerca del lusso e del comfort.

Questo duplex ospita tre appartamenti e due terrazze, che formano un tetto verde di 260 metri quadri. Qui si coltivano frutta e verdure, ci si rilassa nel prato e si prende il sole nel comodo salottino esterno. Il verde e la natura entrano così in casa, grazie alla presenza di pareti di vetro a scomparsa che creano una soluzione di continuità.

Il pavimento in pietra accompagna verso il giardino, fondendosi con l’erbetta. Si è dentro, ma si vive l’esperienza di restare a contatto con la natura. Alzando la sguardo, il panorama viene completato dalla vista degli alberi del parco e del fiume Hudson. Il tutto crea un’ambientazione unica nel suo genere. Non si ha la sensazione di vivere in una grande metropoli, perché la disposizione delle vetrate ha giocato a favore dello sguardo, volto continuamente verso l’esterno. L’odore del legno entra in casa, dove tanti sono gli elementi strutturali e i componenti d’arredo realizzati con questa materia prima. Il controsoffitto con i pannelli in legno di recupero di noce, viene impreziosito dalla presenza di led, per una luce diffusa, tenue e rilassante.

Al centro, quasi a separare due ambienti, un’imponente scala con il corrimano in bronzo, che collega al piano superiore, dedicato alla zona notte. Gli scalini sono stati ottenuti tagliando in maniera imperfetta lastre massicce dal tronco dell’albero. Anche qui, nel cuore della casa, il bisogno di evasione e di contatto primitivo con la natura si fa sentire prepotente. Il design evoca atmosfere lontane, di Paesi Orientali: sono stati impiegati carta da parati di seta e altri materiali quali bronzo, onice e cuoio. Al secondo piano si apre un ingresso accogliente, reso unico da una carta da parati colorata e chiaramente ispirata alle decorazioni floreali dell’Oriente. Da qui si accede direttamente ad una mudroom e a tre camere da letto.

In collaborazione con: www.luxuryestate.com