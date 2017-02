Luxury Real Estate: la casa di Ivanka Trump a Washington

Non è la Casa Bianca ma è, comunque, una casa bianca. Anche Ivanka Trump, come sue padre, il nuovo governatore degli Stati Uniti, ha deciso di fare le valigie e di trasferirsi a Washington. L’imprenditrice 35enne, suo marito Jared Kushner e i loro tre bimbi vivranno, da oggi, nel prestigioso quartiere di Kalorama, dove hanno trovato una residenza di lusso quotata 5,5 milioni di dollari. Non è ancora chiaro, tuttavia, se i due l’abbiano acquistata o se, invece, abbiano deciso di affittarla.

Questo straordinario immobile di lusso a Washington offre oltre duemila metri quadrati di spazio distribuiti su tre livelli. Si tratta, nello specifico, di una dimora in stile coloniale costruita nel 1923, recentemente ristrutturata e trasformata in una proprietà contemporanea.

La nuova residenza di Ivanka Trump, che pur avendo solo 35 anni ha un ricco curriculum costellato di successi e un patrimonio inestimabile, si compone di una grande zona living in stile loft, con cucina e soggiorno collegati, sei camere da letto, sette bagni e un giardino a dir poco enorme.

Il salotto ha un aspetto elegantemente moderno e ricercato, arredato per fare in modo che i vari elementi non offuschino la bellezza delle rifiniture, che sono il vero jolly di questa proprietà. Splendido, infatti, il parquet di rovere chiaro, sapientemente abbinato a delle pareti di colore neutro, con zoccolo e battiscopa bianchi che richiamano, non a caso, il top in laminato che fa bella mostra di sé lungo l’isola e l’angolo cottura. La cucina è un vero incanto. Attuale e sofisticata, dispone di tutte le comodità che un cuoco amatoriale possa desiderare: piano cottura a sei fuochi, due forni e un microonde, più tantissimo spazio a disposizione per pasticciare con pentole e padelle. Accanto all’isola trova spazio un tavolo per tutti i giorni, ma la casa dispone anche di una spaziosa sala da pranzo in cui ospitare, all’occorrenza, amici e parenti.

Lascia a bocca aperta, tanto quanto l’area living, la zona notte, ancor più maestosa degli ambienti posti al pianterreno. La camera padronale sembra, in effetti, la suite di un elegante hotel, con il letto matelassè, il lampadario di cristallo e il grande camino in pietra, uno dei cinque che adornano la casa. Per non parlare, poi, del bagno, strutturato non come una qualunque stanza di servizio ma come un vero e proprio ambiente destinato al relax e alla cura di sé. Magnifico il box doccia con le ante in vetro trasparente, splendida la vasca in stile vintage con i piedini in bronzo.

In collaborazione con: www.luxuryestate.com