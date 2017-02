Luxury Real Estate: la casa di Emily Henderson in California

Una casa curata, moderna e pulita. Così viene descritta l’abitazione di Emily Henderson in California, da poco messa in vendita per un milione di dollari. La casa è ben aerata, con un interior design da favola.

Non è un caso se è particolarmente adatta per le famiglie con bambini, del resto. La personalità della televisione americana, – una showgirl, come si direbbe in Italia, – ha un gusto molto sofisticato e particolare. Nonché un carisma invidiale. Tanto che potrebbero essere molte le persone a desiderare di acquistare una casa da lei. Del resto, l’abitazione di Emily traspira il suo carattere, la sua tipica leggerezza, nonché la capacità d’intrattenere. Abitare in un appartamento di quel tipo potrebbe essere un vero sogno… Il cui costo è di circa 1 milione di dollari. E la casa da sogno nel Glendale ne vale sicuramente la pena. Non solo perché si trova immersa nel verde, alle porte di Los Angeles. Ma soprattutto perché è un penthouse che varrebbe tutti i soldi spesi.

La star dello show televisivo Secret’s of a Stylist non sembra essersi risparmiata in quanto a decorazioni. E alcuni dei suoi effetti personali, come ha rivelato la stessa attrice, resteranno nella casa anche con il nuovo acquirente. Il pavimento dell’abitazione è interamente realizzato in legno (acacia, per essere precisi). Le finestre godono della tecnologia elettronica di Hunter Douglas, mentre le piastrelle del bagno e della cucina sono realizzate dalla Erin Adams&Fireclay. Sui muri dell’intera abitazione vi sono degli sfondi personalizzati, il cui scopo è quello di rendere l’abitazione nella casa più appetibile. Un esempio? I wallpaper a forma d’alberi di foreste in una delle stanze della casa e altri sfondi personalizzati sulle parenti dei bagni.

Con ben 3 stanze da letto e 2 bagni, si tratta sicuramente di una delle abitazioni più spaziose e grandi che si possano trovare in circolazione. La costruzione di casa risale al 1964, offrendo ai propri abitanti la possibilità di vedere la città da un lato e le montagne dall’altro lato. Nell’abitazione vi è anche una stanza per i bambini, anch’essa realizzata in modo fresco e frizzante, grazie ai suggerimenti della Henderson. L’abitazione, insomma, è perfetta sia per viverci in modo continuo, che per utilizzarla a mo’ di casa vacanze vicino alle montagne. Chiunque può aggiungerci del suo, o modificare lo style dell’abitazione secondo le proprie idee. Lo spazio abitativo si erge su un totale di quasi 100 metri quadrati, e se vi è un aspetto negativo, questo riguarda sicuramente l’assenza di un ampio terrazzo, particolarmente utile nelle giornate di sole.

In collaborazione con: www.luxuryestate.com