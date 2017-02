Luxury Real Estate: Jane Fonda divorzia e vende la sua villa di lusso a Beverly Hills

A Trousdale Estates, esclusivo quartiere di Beverly Hills, hanno vissuto alcune delle star più famose di tutti i tempi: è il caso, ad esempio, di Elvis Presley e Courteney Cox, ma anche di Jane Fonda, che vi si stabilì nel 2012.

L’attrice statunitense, proprio nei giorni scorsi, alla veneranda età di 79 anni, ha divorziato da Richard Perry. Subito dopo la separazione, ha deciso anche di liberarsi della casa in cui i due hanno convissuto: la proprietà, una meravigliosa villa contemporanea, è oggi in vendita al prezzo di 12,9 milioni dollari.

Tra rifiniture di lusso e arredi di gran gusto, spazi ampi e sorprese a non finire, resta comunque la vista la sua punta di diamante: le vetrate, a seconda dell’esposizione, affacciano sull’oceano o sui canyon, regalando scorci da sogno e rendendo questa residenza a cinque stelle a Beverly Hills una perla d’inestimabile valore.

La superficie calpestabile ammonta a poco più di 2100 metri quadrati, distribuiti su due livelli. La casa ha una pianta irregolare, ragion per cui, da un punto di vista architettonico, appare molto particolare. La classica villa moderna si trova in uno dei quartieri più chic della California. I mobili, e non potrebbe essere altrimenti, sono deliziosi.

, caratterizzata da un insolito mix di materiali apparentemente in contrasto: legno e muratura, seppur così diversi, si fondono l’un l’altro in un effetto armonico ed elegantissimo, facendo della zona di seduta uno spazio conviviale d’indiscussa raffinatezza. Per quanto riguarda la palette cromatica, si assiste al trionfo dei: in particolar modo del bianco, la cui “freddezza” viene però sdrammatizzata dal calore dei mattoni del camino e dalla delicata essenza del parquet.

Completano il pianterreno una cucina da chef, provvista di qualunque elettrodomestico possa occorrere a un cuoco amatoriale o professionale, dispensa, sala da pranzo, sala multimediale, angolo bar, ufficio e palestra super attrezzata.

Il piano superiore ospita, invece, le camere da letto. Quella padronale è una suite degna di un resort di lusso, dotata com’è sia di un bagno provato che di un guardaroba che definirlo enorme sarebbe decisamente riduttivo.

C’è spazio in abbondanza anche all’esterno: questa prestigiosa villa di lusso a Trousdale Estates sorge su un terreno di quasi 11.000 metri quadrati. Una parte, quella che gravita attorno alla piscina a sfioro, è pavimentata, mentre il resto è adornato da meravigliosi alberi tropicali e tanto verde, caratteristiche che fanno di questo giardino un’oasi privata in cui rilassarsi.



In collaborazione con: www.luxuryestate.com