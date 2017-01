Luxury Real Estate: in vendita una villa di lusso a Palm Beach

Nella splendida Palm Beach, in Florida, è stata appena messa in vendita una sontuosa villa in stile mediterraneo, affacciata sull’oceano, per l’incredibile cifra di 74,5 milioni di dollari, circa 71.3 milioni di euro.

Ci troviamo in una delle zone più esclusive della costa atlantica statunitense, meta da sempre ambita da turisti e visitatori provenienti da tutto il mondo. I proprietari sono un affermato avvocato di Philadelphia e sua moglie Danielle, che, dopo aver acquistato il solo terreno lo scorso anno, per la cifra di 28,9 milioni di dollari, ovvero 27.6 milioni di euro, vi hanno realizzato il loro investimento immobiliare facendovi costruire questa meravigliosa dimora.

La pregiata proprietà a Palm Beach era stata recentemente immessa sul mercato per un valore pari ad 84,5 milioni di dollari, circa 80,9 milioni di euro, ma le attuali vicissitudini del mercato immobiliare statunitense ha portato adesso all’incredibile e vantaggioso abbassamento della richiesta iniziale.

La dimora sorge su 2 acri di terreno privato (circa un ettaro, per chi non avesse molta dimestichezza col sistema metrico americano), e la sola villa si sviluppa su una superficie di circa 3250 metri quadrati, di cui quasi 200 rappresentano la facciata che guarda direttamente sull’oceano, offrendo in tal modo ai residenti un’impareggiabile vista mozzafiato da molte delle innumerevoli camere di cui dispone l’abitazione. Il merito è anche delle ampie e luminose vetrate che ritroviamo sul prospetto, e che si fondono armoniosamente con gli altri motivi

architettonici della facciata. Gli esterni sono davvero rigogliosi, ricchi di palme, prati ed altra vegetazione. Oltre che di una propria spiaggia privata, la proprietà dispone anche di una splendida e grande piscina, perfetta per organizzarvi degli esclusivi party anche in versione by night.

La dotazione di vani e servizi di cui dispone la tenuta è davvero impressionante. Si va dalle 8 camere da letto e dalle 17 stanze da bagno, a tutta una ricca serie di lussi e comfort, alcuni dei quali risultano decisamente stravaganti. Se infatti non è inusuale trovare in una dimora di lusso di siffatta tipologia un auditorium privato con tanto di sistema home theater, forse lo è incontrarvi una pista da bowling. Ma, ebbene si, la proprietà dispone anche di questo; non manca nulla insomma per lo svago ed il tempo libero di coloro che saranno i futuri proprietari di quest’allettante proprietà, inclusa una grande sala adibita a pub. E poiché chi acquista una tenuta di simili dimensioni dev’essere in grado di accogliervi comodamente il maggior numero di persone possibili, non poteva mancare anche un ampio e comodo garage comprensivo di ben otto posti auto.

