Luxury Real Estate: in vendita una delle più belle ville della Silicon Valley

Nella rinomata ed esclusiva zona residenziale di Palo Alto Eichler in California, è stata messa in vendita una sontuosa dimora risalente alla metà del secolo scorso. L’abitazione, costruita nel 1955 è stata appena oggetto di un massiccio e mirato intervento di restauro, al termine del quale è stata immessa sul mercato per la cifra di 2.6 milioni di dollari, 2.5 milioni di euro. L’importante ristrutturazione ha contribuito ad infondere all’abitazione una personalità decisa ed unica nel suo genere. Questo perché, pur avendo mantenuti inalterati alcuni dei suo requisiti originali più iconici quali, ad esempio, gli alti soffitti a volta con le raffinate travi volutamente a vista, associa a tali elementi un look totalmente rinnovato, che ammicca compiacente alle principali tendenze ma anche all’estetica e al gusto contemporaneo, maggiormente in auge nella Silicon Valley.

Il risultato finale di questo impegnativo ma gratificante restauro avviato nel 2014 dalla Klopf Architecture, è una casa moderna, comoda e confortevole, che accenna sono in minima parte alle sue radici della radice metà del secolo scorso. Una dimora che, in virtù dei suoi innumerevoli pregi, presenta un prezzo altamente competitivo per gli standard della Silicon Valley.

Tra gli elementi innovativi, ad esempio, il parquet originario è stato adesso sostituito da pavimenti in cemento che conservano il calore radiante, contribuendo a rendere la temperatura interna più calda e piacevole. Mentre il patio, a differenza delle sue dotazioni originarie, adesso è dotato sia dell’acqua corrente che di una sorgente di fuoco per accendervi magari un bel barbecue.

La dimora pregiata abitazione californiana ha una superficie di 160 metri quadrati circa, un grande ed accogliente giardino, ed offre una vista panoramica ed invidiabile su tutta la valle circostante. Negli interni dominano soprattutto le raffinate tonalità del grigio, che caratterizzano principalmente i bagni e la cucina. Complessivamente dispone di tre camere da letto, due bagni più un mezzo bagno da adibire eventualmente ad uso per gli ospiti e la servitù. Le grandi e ampie vetrate rendono gli ambienti tutti particolarmente luminosi. Già arredata in quasi tutti gli ambienti, la casa presenta molteplici elementi caratteristici, di gran pregio e funzionali al tempo stesso: come la comoda penisola con sgabelli in cucina, ed il grande divano in pelle nel soggiorno. Quest’ultimo ambiente, oltretutto, grazie alle grandi finestre scorrevoli, presenta il pregio di potersi trasformare in un grande open space in cui interni ed esterni si fondono senza soluzione di continuità.

In collaborazione con: www.luxuryestate.com