Luoghi storici più apprezzati del mondo: anche l’Italia nella top ten

Dagli Emirati Arabi alla Russia, sono tanti i luoghi storici amati e apprezzati dai viaggiatori che condividono le loro esperienze su TripAdvisor. La celebre piattaforma, quindi, ha deciso di stilare la classifica di quelli più amati: nella top ten c’è anche l’Italia.

Quali sono i vostri luoghi storici preferiti? I viaggiatori non sembrano avere dubbi: in testa alla top ten c’è il suggestivo tempio khmer di Angkor Wat, in Cambogia. Nella classifica dei 10 luoghi storici più amati del mondo non manca però nemmeno l’Italia, presente con ben due attrazioni. Ecco allora la top ten completa:

Angkor Wat, Cambogia; Grande Moschea Sheikh Zayed, Emirati Arabi Uniti; Cattedrale e Moschea di Córdoba, Spagna; Basilica di San Pietro, Città del Vaticano; Taj Mahal, India; Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, Russia; Grande Muraglia, Cina; Machu Picchu, Perù; Plaza de España, Spagna; Duomo di Milano, Italia.

E voi, siete d’accordo?