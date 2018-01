Luoghi da visitare assolutamente nel 2018: nella classifica del New York Times anche l’Italia

State organizzando le vacanze del 2018? Allora questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Quest’oggi, infatti, vi proponiamo la classifica dei luoghi da vedere assolutamente nel 2018 stilata dal New York Times. Il celebre giornale americano, come tradizione, ha raccolto alcune tra le mete più spettacolari del mondo in una lista di posti da non perdere: tra questi anche tre regioni italiane, una delle quali nella top five.

L’inizio del nuovo anno coincide spesso con il momento della scelta delle destinazioni per i futuri viaggi, decisione non sempre facile. E’ proprio per questo che vi suggeriamo oggi la classifica dei luoghi da visitare assolutamente del New York Times. Vi anticipiamo già che sono 52, sparsi per ogni parte del mondo: per scelta, però, abbiamo deciso di condividere solamente la top ten ovvero quelle destinazioni da vedere necessariamente nel corso dell’anno ma, soprattutto, almeno una volta nella vita.