Luisa Spagnoli, la prima linea di occhiali da sole

Il brand Perugino inserisce un altro accessorio indispensabile del fascino femminile a completamento del total look Luisa Spagnoli, ha appena lanciato la prima linea di occhiali da sole, dal design unico, raffinato e femminile.

Gli eyewear di Luisa Spagnoli sono caratterizzati da materiali pregiati accuratamente selezionati dalla maison: montature in acetato e lenti sfumate dalle diverse nuance di colore, tutte in tono con la nuova collezione d’abbigliamento. Un prodotto tecnologico con un cuore artigianale, un design e soprattutto una produzione italiana al 100%.

Cinque modelli della collezione primavera/estate 2017 ispirati dalle grandi figure femminili del passato che hanno spesso influenzato lo stile della maison.

Il modello Audrey è dichiaratamente ispirato alle grandi lenti da sole scure dietro cui si nascondevano gli occhi da cerbiatto della bellissima diva di Colazione da Tiffany.

Grace, un altro modello di eleganza senza tempo per un altro occhiale importante, dalla forma classica, capace di regalare a ogni donna un look sofisticato e impeccabile come quello della principessa di Monaco.

Greta: il nome della divina Garbo è associato agli occhiali grandi in perfetto stile anni ’70.

Amelia, non poteva che chiamarsi come la prima pilota donna della storia il modello a goccia stile aviatore.

Un quinto modello, Nicola, con la montatura in tartaruga, prende il nome di Nicola Barbarani, quinta generazione della famiglia Luisa Spagnoli e figlio dell’attuale presidente e amministratore delegato dell’azienda umbra, Nicoletta Spagnoli.

Nicola Barbarani, ideatore del nuovo progetto, ha seguito in prima persona lo sviluppo e l’implementazione di questa brand extension nel mondo degli occhiali da sole.

L’azienda emiliana Nannini, importante realtà artigianale italiana specialista nel design dell’ottica, ha realizzato per Luisa Spagnoli i sunglasses interamente Made in Italy.

