Luisa Spagnoli compie 90 anni: cocktail party in Via Frattini per celebrare la casa di moda

“Luisa Spagnoli” compie 90 anni ed è inutile dire che li porta divinamente. La maison d’abbigliamento di lusso, fondata dall’omonima imprenditrice italiana, a cui si deve anche la gustosa intuizione del Bacio Perugina, ha festeggiato quest’importante traguardo nel cuore di Roma. Nella boutique in via Frattina è stato organizzato, infatti, un cocktail party, a cui hanno partecipato più di mille persone (tra invitati, fotografi e fan). Padrona di casa la Presidente del brand Nicoletta Spagnoli, che ha avuto l’idea di cogliere l’occasione per presentare la collezione autunno inverno. La festa è stata animata dal djset di Violante Placido, che è stata accompagnata dal marito Massimiliano D’Epiro. In un’atmosfera surreale e più che mai elegante, non è mancata la calca di gente accorsa per gli sconti del Black Friday. Sacro e profano insieme, si potrebbe dire. Una mescolanza di colori, tessuti, di persone amanti del lusso.

Durante il cocktail party è stato presentato il libro “Luisa Spagnoli – 90 anni di Stile”, una monografia esposta in un ampio spazio all’interno del punto vendita. Edito da Rizzoli, il volume, era stato già protagonista della fashion week milanese di settembre. Del resto è un progetto piuttosto importante, volto a ripercorrere le tappe più importanti di un’azienda vanto italiano nel mondo. “Luisa Spagnoli – 90 anni di Stile”, dedicato alla storia della maison di lusso, raccoglie fotografie, immagini di storici cataloghi e disegni recuperati negli archivi della casa di moda.

Durante la serata ospite anche in boutique un maestro artigiano che ha personalizzato con iniziali dorate le cover per iphone acquistate dalle clienti del brand. Un’idea davvero originale, ma Luisa Spagnoli sa come stupire. Non è un caso che infatti sia una delle firme più amate da Kate Middleton, moglie di William di Inghilterra. La Duchessa di Cambridge ha sfoggiato un ormai noto tailleur rosso firmato Spagnoli per ben quattro volte, rompendo ogni protocollo e noncurante delle polemiche. E con buona probabilità lo indosserà ancora. Come si può fare a meno di Luisa Spagnoli? E soprattutto come un abito di quest’ultima può stancare?