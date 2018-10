Luisa Ranieri innamoratissima del marito, il famoso attore Luca Zingaretti, sposato nel 2012 e padre delle sue due bambine, si lascia andare a delle rivelazioni alquanto piccanti sulle sue doti sotto le lenzuola. Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, e a sei anni dalle nozze l’amore e la passione tra loro si sono addirittura fortificati. La splendida attrice napoletana, 44 anni, lo ha rivelato in una intervista al settimanale ‘Io Donna’.

Luisa, che generalmente è molto riservata e gelosa della propria privacy, si è stranamente lasciata andare a delle rivelazioni inaspettate sulla sua vita di coppia. Confidenze a proposito del marito, certamente uno degli uomini più affascinanti del mondo dello spettacolo, amatissimo dalle donne e giudicato tra i più sexy d’Italia: “Ho avuto la fortuna di incontrare la mia metà – spiega entusiasta – possiamo stare anche silenzio e capirci al volo”. La coppia ha due figlie, Bianca ed Emma. Una sintonia da fare invidia, la loro: “Sono una donna fortunata perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate”.

La bravissima attrice a poi raccontato qualche aneddoto casalingo che ci fa conoscere un ‘Montalbano’ compagno e padre: “Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. E ha un grande talento per il disordine: molto artistico”. “Bianca è troppo piccola, ma con Emma abbiamo iniziato a piegare il pigiama e metterlo sotto il cuscino, le ho insegnato come ci si lava da soli, che i vestiti sporchi si mettono qui, quelli puliti là. Le piace apparecchiare la tavola quando abbiamo ospiti. Ovviamente spesso sbaglia, e io glielo lascio fare: ci penso io a rimettere a posto”.

