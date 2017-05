Luigi Di Maio : “Io come Macron, anche la mia fidanzata ha 10 anni più di me” (foto)

Macron ha sfidato le convenzioni con la sua amatissima compagna di 24 anni più grande di lui: donna che ha sposato dopo aver amato già dai tempi del liceo, quando era la sua prof di francese. Ma anche l’Italia ha il suo Macron, si tratta di Luigi Di Maio che ha asserito”La mia fidanzata ha 10 anni più di me, ma ne dimostra meno”

Il Vicepresidente della Camera ha sdoganato ufficialmente il suo amore per Silvia Virgulti in un’intervista a Oggi. “La mia fidanzata ha 10 anni più di me, ma ne dimostra molti meno di quelli che ha. Ci lega un sentimeno forte, che in questi anni ha resistito a tutto Silvia è una persona matura, mi è molto vicina e mi sa sostenere. Ci vediamo pochissimo. La sera finisco sempre tardi, lei mi aspetta, mangiamo qualcosa insieme e siamo felici così“.

Silvia è cremonese e milita nel Movimento dal 2014, Casaleggio l’ha voluta come responsabile della comunicazione e da allora è parte attiva della grande macchina politica dei pentastellati.