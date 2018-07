Lufthansa assunzioni 2018: piovono offerte di lavoro, ecco le posizioni ricercate e i posti disponibili (GUIDA COMPLETA)

Lufthansa Group è un Gruppo globale attivo nel settore dell’aviazione, che conta oltre 550 aziende controllate o partecipate. Opera non solo nel trasporto passeggeri, ma anche nella logistica, nella riparazione e manutenzione di veicoli, nella ristorazione e nei servizi finanziari. Ha come capogruppo la Deutsche Lufthansa AG, società nata nel 1954, che oggi è la principale compagnia aerea tedesca e una delle maggiori a livello mondiale. Comprende anche le compagnie aeree SWISS, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines e SunExpress. Ha i propri hub principali a Francoforte, Monaco di Baviera, Zurigo, Vienna e Bruxelles. Offre voli per oltre 300 destinazioni in 100 Paesi del mondo, grazie ad una flotta che, complessivamete, è composta da più di 340 aeromobili, tra cui Airbus A380 e Boeing 747. Lufthansa Group impiega, attualmente, circa 124.300 collaboratori. Piovono offerte di lavoro, ecco le posizioni ricercate.

Lufthansa assunzioni 2018: ecco le posizioni aperte

Assistenti di volo, piloti, ingegneri, tecnici, operai e addetti all’assistenza viaggiatori e molte altre figure. Il gruppo tedesco Lufthansa prosegue la campagna rivolta a 8.000 nuovi ingressi, da portare a termine entro la fine del 2018. La notizia, molto importante per tutti coloro che aspirano a lavorare nell’ambito dei trasporti aerei, rientra in un ampio piano di incremento dell’organico, che vedrà protagonista soprattutto la Germania, in cui si trova l’headquarter dellla compagnia, e che coinvolgerà anche tutte le altre sedi del Gruppo.

Lufthansa assunzioni 2018 requisiti

Generalmente per diventare Assistenti di Volo Lufthansa Group occorre possedere i seguenti requisiti: