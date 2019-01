Marchio interamente prodotto in Italia dal 1911, Lubiam, ha un forte legame con il territorio. Abiti sartoriali che portano la sigla made in Mantova. Lubiam è un’azienda a sostegno della produzione a chilometro zero e del mondo dell’arte. Le molteplici attività in cui Lubiam è impegnato hanno portato al restauro delle 52 sculture polimateriche della Basilica delle Grazie di Mantova, la valorizzazione e l’esposizione di quadri seicenteschi. L’azienda lombarda continua a crescere, continua la tradizione fatta di abiti dallo stile classico. Lubiam però, ha deciso quest’anno di impegnarsi in un nuovo progetto, con l’aiuto di Efisio Marras (figlio del noto stilista Antonio) e la collaborazione per la campagna pubblicitaria con alcuni influencer italiani.

Lubiam nuovo stile punk/rock per le collezioni 2019

La collezione autunno/inverno 2018-2019 Lubiam è all’insegna del blu pavone, giacche, cappotti sfumature di peacock blue. Un mix di stili tra il moderno e il minimalista, la capsule collection firmata Efisio Marras si ispira al mondo rock/punk. Lubiam ha sfilato alla fashion week ed esposto all’evento PittiUomo con pochi capispalla ma d’impatto, dal chiodo e al bomber che ricordano quelli indossati da Sid Vicious dei Sex Pistols. Il nuovo progetto è stato lanciato pochi giorni fa con un evento nella boutique monomarca del brand in via Spiga 30 Milano. A breve sarà dedicato a Lubiam, uno spazio corner in un department store giapponese (Hankyu), un marchio che esalta l’artigianalità italiana all’estero, non può che renderci fieri. Lubiam è l’insieme di due realtà che tornano in contatto con un progetto creativo già condiviso. Infatti il nonno paterno di Efisio teneva nel suo storico negozio di abbigliamento ad Alghero la linea Lubiam.

Le campagne pubblicitarie con gli influencer

Lubiam ha scelto per le campagne pubblicitarie un influencer italiano, Andrea Melchiorre (nella foto in apertura). Creatore di una linea di abbigliamento Save one e di una linea di gioielli., Andrea nasce a Roma il 28 dicembre 1993. La notorietà per il ragazzo arriva nel 2015 nel programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi, in seguito ha raggiunto sui social su certo successo, grazie al fisico da modello e il portamento elegante. Andrea ha avuto modo di scalare le classifiche italiane dei fashion blogger più influenti del 2016, posizionandosi al secondo posto dopo Mariano Di Vaio. Per questo motivo Lubiam, azienda made in Italy ha scelto Andrea per rappresentare un marchio così importante, che vuole arrivare anche ai più giovani.