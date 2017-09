Loving Vincent, trailer e uscita in Italia: nelle sale il primo lungometraggio interamente dipinto su tela

Sarà Van Gogh il grande protagonista dell’offerta culturale autunnale italiana: l’autore e la sua arte, infatti, saranno ricordati e celebrati sia a Vicenza – nella Basilica Palladiana – sia al cinema con due docu-film, Loving Vincent in uscita ad ottobre e quello tratto dalla mostra vicentina di Marco Goldin.

Se il film tratto dalla mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” uscirà solamente nella primavera 2018, il prossimo 16 ottobre – in esclusiva per tre giorni – sbarca sul grande schermo il film evento Loving Vincent, il primo lungometraggio interamente dipinto su tela, già vincitore del Premio del Pubblico al Festival di Annecy. La pellicola è stata realizzata elaborando le tele dipinte da un team di 125 artisti: il film è quindi composto da migliaia di immagini, create nello stile di Vincent van Gogh (1853-1890), da pittori che hanno lavorato anni per arrivare a un risultato originale e di enorme impatto.

Il docu-film Loving Vincent racconta – attraverso 120 quadri e 800 documenti epistolari – la vita dell’artista olandese fino alla morte misteriosa, avvenuta a soli 37 anni e archiviata come caso di suicidio. Le vicende andarono davvero così? Distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Adler, il film – un lungometraggio poetico, seducente e capace di intersecare alla perfezione arte e tecnologia – ha già catturato l’attenzione del pubblico ancor prima dell’uscita tanto da aggiudicarsi già il Premio del Pubblico al Festival d’Annecy. Segnaliamo infine che, per l’occasione, tutti coloro che presenteranno il biglietto di Loving Vincent al bookshop della mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo potranno acquistare il catalogo a prezzo ridotto. Allo stesso modo, chi si presenterà alle casse delle sale di Loving Vincent con un biglietto di ingresso alla mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo, potrà acquistare un biglietto del cinema a prezzo ridotto.

In copertina, photo credit: Vincent van Gogh, Il ponte di Langlois a Arles, 1888 olio su tela, cm 49,5 x 64 Colonia, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud © Rheinisches Bildarchiv Köln – Courtesy of Studio Esseci Press Office