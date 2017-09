Louvre Abu Dhabi: l’apertura del “museo universale” a novembre 2017

No, non avete sbagliato a leggere: anche Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, avrà a breve il suo museo universale, opera unica nel suo genere la cui costruzione ha sfidato ogni tipo di difficoltà. Dopo anni di lavoro, infatti, l’apertura è stata programmata per novembre 2017.

Dopo dieci anni di lavoro – cinque più di quanto previsto – e numerose questioni da risolvere, tra cui quella relativa alla conservazione delle opere in un clima come quello del deserto – il Louvre di Abu Dhabi è pronto ad aprire al pubblico. L’appuntamento è fissato infatti per l’11 novembre 2017: così come nel più celebre museo parigino – che ha concesso al nuovo polo culturale degli Emirati l’utilizzo del brand per 30 anni e sei mesi – si potranno ammirare alcune tra le testimonianze artistiche, culturali e religiose di tutta la storia dell’umanità.

“L’idea è quella di mandare un messaggio di tolleranza” ha commentato il presidente dell’Autorità del turismo e della cultura di Abu Dhabi, Mohamed Khalifa Al-Mubarak, a presentazione della data d’apertura del Louvre di Abu Dhabi. Al suo interno sarà possibile trovare ben 23 gallerie permanenti con ben 600 opere d’arte esposte, la metà delle quali in prestito per un anno da 13 musei francesi. “Abbiamo carta bianca in tutti i campi. Mettendo vicino un lavoro cinese a uno islamico mostreremo i legami e le similitudini tra le varie culture. L’obiettivo è far vedere che nella storia ci sono più collegamenti e ponti che muraglie” ha spiegato Jean-François Charnier, direttore scientifico dell’Agence France Museum, in risposta alle preoccupazioni sulla possibilità di esporre nudi.