Louis Vuitton nuovo profumo femminile: l’attrice Emma Stone testimonial dello spot ‘da Oscar’ 

Louis Vuitton nuovo profumo, la testimonial è Emma Stone. Il lancio di Attrape-Rêves, nuova fragranza, nona della collezione, che viene presentata nella prestigiosa sede di Roma di piazza San Lorenzo in Lucina, arriva dopo l’annuncio della nomina di Stefano Cantino in veste di vice presidente della comunicazione ed eventi di Louis Vuitton. La campagna pubblicitaria vede protagonista Emma Stone, premio Oscar come migliore attrice protagonista nel 2017 per La La Land e già testimonial del brand è la protagonista del cortometraggio presentato ieri a Roma nella boutique del marchio di Piazza San Lorenzo in Lucina.

Aria sognatrice, passeggia in riva al mare con la chioma rossa al vento, la cornice fatta di panorami mozzafiato. L’attrice viene diretta Sam Mendes, come lei premio Oscar. Lo spot presenta il nuovo profumo femminile “a base di note brillanti e sensuali”, ha dichiarato Jacques Cavallier Belletrud, maitre parfumeur della maison, autore della nuova fragranza. Il corto di Mendes, che vinse cinque premi Oscar al suo debutto nel cinema nel 1999 con American Beauty, mette in cattedra le emozioni della vita di una donna, evocando lo spirito del viaggio, tema caro a Vuitton. Gli scenari cambiano e si avvicendano, evocando personalità contrastanti che simboleggiano i profumi della collezione di profumi Vuitton.

Attrape-Rêves si aggiunge alle altre otto fragranze femminili presentate dal 2016 a oggi da Vuitton. La sua essenza “è un dialogo tra ingredienti preziosi che, in teoria, non avrebbero motivo di convivere. Eppure, sulla pelle conversano, si fondono, crepitano e richiamano attenzione”, come ha spiegato a MFF Jacques Cavallier Belletrud, maître parfumeur del marchio. “Ognuno gioca il suo ruolo senza mai sopraffare l’altro”.