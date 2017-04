Louis Vuitton incontra Jeff Koons: featuring iconica tra lusso e arte (foto)

Cosa c’è di più iconico di una borsa di Louis Vuitton? Questa chicca, ovvero la collaborazione suprema tra la maison Vuitton e l’artista Pop Jeff Koons. Arte e lusso sono il binomio che rappresenta per antonomasia l’esclusività di un prodotto.

La collezione battezzata “Maestri” include borse, portafogli e altri accessori ispirati ai più grandi dipinti della storia, i maestri in questione sono: Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Jean-Honoré Fragonard e Peter Paul Rubens. Per Vuitton questa è soltanto l’ultima delle linee di successo in collaborazione con gli artisti. L’iconico bran, infatti, ha collaborato con altri artisti quali: Yayoi Kusama, Takeshi Murakami and Stephen Sprouse, soltanto per citarne alcuni.

Questa collezione sarà disponibile dal 28 aprile 2017 sul sito di Vuitton e nei suoi store ufficiali. I prezzi variano dai 395 euro ai 3.000 per le classiche borse di dimensioni importanti. La cura dei particolari, le linee della celebre casa di moda si fondono con la bellezza eterna di capolavori che hanno riscritto il concetto di bellezza.