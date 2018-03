Louis Vuitton: Emma Stone protagonista della campagna “Spirit of Travel”

Louis Vuitton sceglie il deserto della California come location per la sua ultima campagna pubblicitaria. Emma Stone, nuovo volto Louis Vuitton e musa della Maison, è fotografata da Craig McDean in un paesaggio spettacolare in cui si fondono natura e viaggio.

Ricerca di libertà e avventura in luoghi lontani: questo è lo spirito del viaggio per Louis Vuitton. “Sono molto felice e onorata di lavorare con una Maison fervente come Louis Vuitton, così come con le creazioni dallo stile inconfondibile di Nicolas Ghesquière”, dice Emma Stone.

Per la sua prima campagna Louis Vuitton, Emma Stone indossa abiti della collezione Prefall 2018 e incarna una eroina che osa, è sicura di sè e sempre in movimento. La campagna Travel ha come protagonista la borsa Capucines: simbolo iconico di eleganza discreta, questa borsa rappresenta lo spirito del viaggio e l’esperienza del savoir-faire della Maison nella lavorazione della pelle. Le Capucines in pelle Taurillon e in coccodrillo sono abbinate ai look di stagione.