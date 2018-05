Louis Vuitton e FIFA World Cup Russia 2018: tre progetti unici da un sodalizio d’eccezione

I mondiali di calcio 2018 che si disputeranno in Russia sono alle porte, il 14 giugno prssimo. La aison di moda Louis Vuitton per l’occasione ha creato il nuovo travel case per trasportare, custodire ed esibire il trofeo della FIFA World CupTM 2018. Realizzato nello storico atelier di Asnières, in Francia, ha il fine di consolidare ulteriormente lo stretto legame tra il brand e le leggende, da oltre 160 anni: da reali, scrittori, esploratori alle più importanti competizioni sportive del mondo, Louis Vuitton è legato a doppio filo con le eccellenze. Il nuovo travel case è realizzato in titanio, rappresenta la dedizione di Louis Vuitton al savoir faire tradizionale e alla costante innovazione.

Nasce dal connubio tra Louis Vuitton e Adidas, che hanno lavorato insieme per realizzare un progetto senza precedenti: lo straordinario baule da collezione Official Match Ball FIFA World CupTM 2018, ispirato allo storico guardaroba da viaggio di Louis Vuitton, contiene 13 riedizioni dei palloni da calcio ufficiali Adidas, utilizzati nelle competizioni FIFA World CupTM dal 1970. In aggiunta, all’interno del baule-gioiello, un pallone da calcio in vacchetta naturale Louis Vuitton. Durante la FIFA World CupTM 2018, inoltre, una versione unica di questo pezzo in limited edition verrà battuta all’asta all’evento charity, ospitato dalla Fondazione Naked Heart, a cui andrà il ricavato.

La collezione Louis Vuitton di prodotti con licenza ufficiale FIFA World Cup RussiaTM ha un design sofisticato e giocoso, realizzato grazie ad una innovativa lavorazione a sbalzo con lo storico pellame EPI di Louis Vuitton. La collezione include le nuove versioni del borsone da viaggio Keepall e dello zaino Apollo, due portafogli, un organizer, un porta monete e le tags da viaggio.