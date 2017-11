Lotus Exige Cup 430: presentata l’Exige più estrema mai concepita

La gamma della casa automobilistica britannica Lotus si arricchisce di un nuovo modello, definito dal brand come la Exige più estrema mai concepita prima d’ora. Ecco allora cosa aspettarsi da Lotus Exige Cup 430, sportiva con prestazioni d’eccellenza.

A soli sei mesi di distanza dal lancio di Lotus Exige Cup 380, la casa automobilistica britannica sorprende tutti presentando la sua erede. Grazie ad aggiornamenti aerodinamici e tecnici, infatti, il brand ha lanciato Lotus Exige Cup 430, la sportiva dalle prestazioni più alte e accattivanti dell’intera gamma Lotus. Ma cosa aspettarsi da questa nuova Exige? Grazie agli aggiornamenti introdotti, la vettura pesa ora solamente 1056 chilogrammi – tre in meno della sorella maggiore da poco lanciata – e monta il medesimo motore della Evora, ridisegnato ad hoc per l’occasione. Quest’ultimo, come intuibile dal nome del modello, è dotato di 430 cavalli e 440 Nm di coppia. Completa il quadro la trazione anteriore e il cambio manuale a sei marce.

Il design – come sempre accattivante – fa intuire a vista d’occhio le capacità prestazionali della nuova Lotus Exige Cup 430: la sportiva può infatti raggiungere i 296 chilometri orari di velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 chilometri all’ora in soli 3,2 secondi.