Lotus Elise Sprint 2017: la sportiva diventa sempre più leggera

Novità in casa Lotus Cars: dopo il lancio nel 2001 ed un sostanzioso restyling nel 2010, Lotus Elise diventa Sprint. Punto di riferimento per gli amanti del lusso e della sportività, Lotus Elise Sprint 2017 offre quindi prestazioni da record ma, soprattutto, leggerezza: questo nuovo modello, infatti, pesa ben 41 chilogrammi in meno rispetto alla versione originale.

Lotus Elise è indubbiamente una delle vetture più iconiche degli ultimi anni: la piccola sportiva – rispettando a pieno la filosofia del marchio – rappresenta un mix perfetto tra eleganza, esclusività e sportività. Lotus Elise Sprint 2017, però, è molto di più: questa nuova edizione, infatti, garantisce prestazioni da record grazie ai 41 chilogrammi in meno di peso rispetto alla versione originale. In particolare, Lotus Elise Sprint viene proposta con due varianti di motorizzazioni: 1.8 sovralimentato con 220 cavalli e 1.6 aspirato da 136 cavalli. Nel primo caso, in particolare, la vettura riesce a raggiungere i 100 chilometri orari in soli 4,5 secondi.

“Elise continua a ridefinire quello che è possibile aggiungere in termini di leggerezza a una vettura sportiva, alzando l’asticella di riferimento. Scendere sotto gli 800 kg è stato un risultato fantastico per Lotus. Grazie a questo alleggerimento, l’Elise offre ora una guida più pura, un’agilità superiore e performance più elevate. Come diciamo a Hethel meno peso significa più Lotus” ha commentato Jean-Marc Gales, CEO di Group Lotus, in occasione della presentazione ufficiale di Lotus Elise Sprint. Ma cosa aspettarsi dalla nuova Elise? Oltre alle migliorie in fatto di prestazioni, Lotus ha apportato anche numerosi ritocchi in fatto di design: tra questi segnaliamo la plancia a vista, ma anche i rivestimenti interni in Alcantara o i sedili con guscio in fibra di carbonio.