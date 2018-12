Lory Del Santo: confessione agghiacciante sull’unico figlio rimastole

Lory Del Santo gossip: la ex gieffina stamani 13 dicembre è stata ospite in studio di Federica Panicucci a Mattino 5. Il suo intervento è stato molto toccante, si sono commossi tutti mentre parlava della perdita del figlio Loren, morto suicida alcuni mesi fa, tanto che anche la conduttrice si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Una ‘terapia’ per la Del Santo la partecipazione al reality. “Mi sento come anestetizzata”, ha confessato oggi, ammettendo di essere comunque positiva e voler continuare la sua vita nonostante i gravi lutti che l’hanno colpita. Sopravvivere alla morte di due figli, infatti, è il dolore più grande per un genitore. Lei però sta dando una grande prova di forza caratteriale. Con la voce rotta dal pianto mentre parlava della sua esperienza al GF Vip, Lory ha rivelato: “Dopo la morte di Loren anche mio figlio Devin voleva suicidarsi”.

La showgirl ha raccontato il suo dramma: anche il figlio maggiore, l’ultimo rimastole, avrebbe pensato al suicidio. Dopo la morte del figlio 19enne Loren, per lei la ferita è ancora aperta e mai si rimarginerà, probabilmente. Devin, l’unico figlio che le è rimasto dopo la scomparsa prima di Conor e poi di Loren, ha pensato di togliersi la vita: “Il giorno seguente è svenuto e l’hanno portato all’ospedale. Non si muoveva più. Ho avuto paura che avesse fatto qualcosa. Invece era svenuto perché ha avuto un collasso mentale e fisico”, aveva spiegato la Del Santo pochi giorni fa a Domenica Live. “Loro si erano promessi di stare insieme per sempre. Si volevano troppo bene, stavano sempre insieme. Devin dedicava tutta la sua vita al fratello. Senza Loren diceva che non riusciva a vivere e che voleva raggiungerlo per dirgli quanto gli voleva bene e per stare insieme per sempre con lui. Aveva il rimorso di non averglielo forse fatto capire”.

