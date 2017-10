Lorena Antoniazzi store, nuova apertura San Pietroburgo: oggi 14 ottobre 2017 l’inaugurazione (FOTO)

Sarà inaugurato il 14 ottobre 2017 a San Pietroburgo – con una grande serata evento – il nuovo flagship store Lorena Antoniazzi. Il brand umbro, dal mood cosmopolita, aprirà le sue nuove vetrine in partnership con lo storico distributore del brand, Cashmere & Silk, in via Bol’shaya Konushennaya street, una delle principali vie dello shopping di una delle città più “europee” e più visitate della Russia.

Lo spazio espositivo si sviluppa su due piani su una superficie totale di circa 100 metri quadrati attraverso ambienti ampi e luminosi. L’affaccio sulla via, è reso ancora più intimo dalla presenza di un grande camino, riconducibile alle atmosfere “at home”, che si respirano in tutti gli store Lorena Antoniazzi. Nella nuova e calda vetrina nel cuore della “metropoli più a nord del Mondo, i capi esposti e gli ambienti realizzati raccontano una storia fatta di filati pregiati e stile senza tempo. Minimal e rigoroso, ma al tempo stesso accogliente, il nuovo spazio, riprende i tipici codici degli interni Lorena Antoniazzi tutti realizzati con materiali e interventi di grande qualità, dall’impatto e dalla sostanza naturale come il corten ed il legno. Le linee e il disegni sono semplici, puliti ed avvolgenti, in sintonia con i valori di totale autenticità del marchio.

“Lo store di San Pietroburgo segna un grande traguardo per il brand – racconta Luca Mirabassi, Ad e Presidente della Sterne International – reso possibile anche grazie a un partner solido ed unico come Cashmere & Silk che ci ha condotto nel corso di 10 anni di collaborazione a grandi risultati. Per questo oggi siamo pronti ad iniziare un nostro percorso con chi, più di ogni altro, in questa area del mercato, ci ha riconosciuto e accreditati come brand di alta gamma e di qualità. Siamo certi che sarà una nuova conferma, che certifica come l’autentico made in Italy, sia sempre una risposta, soprattutto per chi chiede qualità, in mercati sensibili e ricettivi, come quello russo. Lo scorso agosto subito dopo Ibiza, abbiamo aperto tre boutique monomarca anche in Corea del Sud e siglato un accordo per altri 8 store sul territorio. La nostra missione è sempre quella di attribuire nuovo valore al lavoro artigianale e al processo della grande area produttiva umbra, sempre certi che l’Eccellenza italiana e l’artigianalità restano quei valori unici e immutabili che contraddistinguono le nostre produzioni e continuano a rendere desiderabile il nostro Italian style”