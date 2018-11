L’uomo misterioso non sarebbe altro che un fan della Cuccarini poi diventato suo amico. Ebbene sì. Ora la conduttrice spiega cosa è successo davvero: la sua foto in compagnia del giovane misterioso aveva fatto il giro del web. Scatti dove i due si tengono la mano appoggiati al tavolino di un bar e poi camminano in strada. I rumors hanno quindi alimentato il gossip su un presunto tradimento di Lorella a Silvio Testi, l’uomo al quale è sposata da 27 anni. Il conduttore non poteva evitare di chiederle una spiegazione in merito.