Lorella Cuccarini gossip news: clamoroso, l’attrice è stata immortalata in strada insieme ad un misterioso ragazzo moro al quale sembra molto affezionata. Le immagini esclusive sono state diffuse dal settimanale Chi in edicola da domani, mercoledì 14 novembre. Nelle foto si vede la Cuccarini con un uomo sconosciuto che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per le vie del centro della città. Sembrano molto in confidenza.

Il gossip è impazzito: sposata dal 1991 con Silvio Testi, la Cuccarini è madre di quattro figli. Da sempre il simbolo dell’unità familiare indissolubile, in queste foto spiazza tutti. Chi è il ragazzo moro che le tiene la mano poi la abbraccia teneramente a spasso per le vie di Firenze? L’entourage della showgirl ha presto replicato con queste parole per commentare le foto esclusive: “È solo un conoscente, per l’esattezza un suo fan con cui nel tempo è nata una bella amicizia. Lei e il marito sono talmente uniti che di certo lui non sarà geloso vedendo queste immagini”. Ci dobbiamo credere?

Di recente Lorella Cuccarini è apparsa in video in compagnia della Canalis, entrambe nel cast de L’Isola di Pietro2, con Gianni Morandi. “Mi volto indietro e mi sembra di aver cominciato da poco. Per me c’è ancora tanto da fare”, ha dichiarato l’ex ballerina scoperta da Pippo Baudo, che ha ricevuto i complimenti della Canalis: “Lei ha sempre lavorato ed è sempre riuscita a mantenere la sfera familiare compatta”. Ma la Cuccarini ha precisato: “Devo dire che è capitato, non c’è stata una programmazione scientifica anche nell’avere i figli. Certo se viviamo solo e sempre di lavoro la vita diventa un po’ troppo pesante …”.

