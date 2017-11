Loredana Roccasalva Spring-Summer 2018: la collezione Intrecci (FOTO)

La collezione SS18 di Loredana Roccasalva “INRTECCI” ha come punto di partenza il concetto di viaggio, analizzato e proposto in diverse prospettive e punti di vista: viaggio inteso come attraversamento, spostamento ma anche e soprattutto come conoscenza mediante il confronto. La vista di nuovi luoghi non sarà soltanto fine a se stessa, ma genererà conoscenza e scambio, incroci di diverse culture e intrecci di differenze e affinità che porteranno nuove influenze.

Cose, persone e luoghi possono offrire nuovi punti di vista, preziose chiavi di lettura e contribuire ad arricchire il nostro modo di pensare e concepire la realtà intorno a noi. Non ci saranno più stratificazioni di esperienze e di culture, ma queste costituiranno un unicum di tradizioni, forme di pensiero ed abitudini attraverso preziosi intrecci privi di coordinate geografiche e temporali.

Questi stessi concetti vengono espressi nella palette dei colori della collezione, che vede fondersi il

cromatismo tradizionale del nord e sud del mondo. Fra intrecci e sovrapposizioni si mischiano le tonalità calde e intense del sud, come il giallo prestato dal sole, il verde intenso della menta, il viola della jacaranda, gli azzurri e i bluette delle acque marine, a colori neutri tipici dei paesaggi settentrionali.