Loredana Lecciso figlia: critiche alla 17enne Jasmine Carrisi accusata di avere ritoccato le lebbra. La ragazza, molto bella, somiglia come una goccia d’acqua a sua madre, che di recente l’ha ‘presentata’ ai followers pubblicando delle foto che le ritraggono insieme con indosso lo stesso abito. Madre e figlia, identiche, sembrano sorelle. Pioggia di complimenti per loro ma anche qualche critica: c’è infatti chi ha sollevato dei dubbi circa i lineamenti del volto della ragazza, forse ritoccati dalla mano di un medico estetico. Labbra e zigomi della giovane Jasmine, infatti, secondo alcuni utenti maligni non sarebbero autentici.

Tra tutti i commenti ci ha colpito quello al vetriolo di un utente, che è stato davvero offensivo con la Lecciso:“Che peccato😳!!! Tua figlia è già ridicola come te🤦‍♀️. Era necessario farle rifare le labbra e gli zigomi? I TUOI FIGLI DOVREBBERO ESSERE AFFIDATI AL PADRE, TU SEI UN BRUTTO ESEMPIO DI “MADRE”. Al Bano e Loredana al momento non hanno ancora replicato a siffatte illazioni e c’è chi addirittura dà alla Lecciso l’appellativo di cattiva madre che avrebbe assecondato la figlia dandole un cattivo esempio. “È una bella ragazza ma purtroppo ha iniziato presto i ritocchi…diventerà il clone della madre….una brutta maestra”, “È una bambola, quelle labbra però potevano essere evitate a 17 anni” sono solo alcuni dei commenti cattivi apparsi sui social in queste ore.

Jasmine Carrisi è la primogenita di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, e di recente è stata protagonista sul red-carpet del Festival di Venezia insieme al papà e al fratellino. Si è trattata delle prima uscita ufficiale di Al Bano con i figli avuti dalla Lecciso. La bellezza della giovane Jasmine ha colpito un po’ tutti, soprattutto per la sua strabiliante somiglianza con la madre. Da allora i riflettori sono stati puntati su di lei e in rete ha iniziato a circolare uno scatto di qualche tempo fa dove la ragazzina aveva il viso più paffuto, gli zigomi non prominenti e soprattutto il labbro superiore molto più pronunciato di come appare oggi. Le foto a confronto, in effetti, un piccolo dubbio lo suscitano …