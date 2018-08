L’Oréal Paris offerte di lavoro 2018: posizioni aperte, ecco come candidarsi e requisiti (GUIDA COMPLETA)

L’Oréal, leader a livello globale nel mercato cosmetico, è attiva in Italia dal 1908, e conta circa 2.000 dipendenti, una parte dei quali è impiegata presso lo stabilimento di Settimo Torinese, uno dei più importanti su scala mondiale per il brand. Ma le opportuità di lavoro al momento, oltre 30, riguardano tutto il nostro paese e vari settori, quali Commerciale e Business Development, Operations, Trade Marketing, Marketing Operativo, Ricerca, Formazione, Amministrazione, Finanza e Controllo, e altre aree. L’Oréal: sono oltre 30 le posizioni aperte e gli stage retribuiti per i laureati in Comunicazione, Marketing, Informatica, Economia, insieme alle possibilità di assunzione anche per i diplomati. Il Gruppo industriale francese specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di bellezza, fondato nel 1907 dal chimico Eugène Schueller, cerca, infatti, nuovo personale in tutta Italia e all’estero, dove sono oltre il migliaio le vacancies. Previsti inserimenti immediati per i giovani più esperti e tirocini per i neolaureati senza nessuna esperienza pregressa.

L’Oréal Paris offerte di lavoro 2018: posizioni aperte

Alle posizioni aperte, si affiancano le opportunità di stage, che hanno durata semestrale, e sono rivolti a laureandi e laureati, per lo più dotati di un’ottima conoscenza della lingua inglese. Si tratta per la maggior parte di tirocini retribuiti che possono prevedere anche ticket mensa, l’accesso al parcheggio aziendale e possibilità di alloggio in foresteria. Gli inserimenti sono previsti in tutte le principali divisioni aziendali tra cui: Risorse Umane, Marketing, Acquisti, Supply Chain, Controllo di Gestione, Uffici Corporate. Qui di seguito un breve accenno delle opportunità attive in questo momento:

Stage Trade Marketing

Stage Marketing US Brands (Kiehl’s, Urban Decay, Clarisonic)

Stage Product Management

Stage Project Coordinator (Multi-Brands)

Sales Representative – Veneto

Sales Representative – Marche

Sales Representative – Piemonte

Stage Supply Chain – Milano

Stage Marketing Garnier Ultra Dolce

Beauty Advisor – NYX Professional Makeup

L’Oréal Paris offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Ancora aperto per tutto il 2018, il Lab Graduate Program, rivolto a candidati che stanno per terminare un corso di laurea o si sono laureati di recente, e che saranno inseriti all’interno di un percorso della durata di un anno, finalizzato all’assunzione nel ruolo di Junior Product Manager o di Junior Sales Account L’Oreal. Gli interessati alle posizioni aperte all’interno di L’Oréal, possono consultare l’elenco completo e inviare il proprio curriculum.