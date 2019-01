I look più belli della settimana: da Charlize Theron a Meghan Markle

I Critics’ Choice Awards, in precedenza chiamati Broadcast Film Critics Association Awards (o BFCA Awards) e Critics’ Choice Movie Awards, sono stati non solo l’occasione per scoprire i migliori film e programmi televisivi premiati con riconoscimenti importanti dalla critica statunitense, ma anche un modo per ammirare i look più belli delle stelle di Hollywood che hanno brillato sul Red Carpet. Chi sono state le donne meglio vestite, le attrici che hanno saputo giocare meglio con gli accessori, le dive che hanno conquistato fotografi e pubblico?

Vediamone alcune: meravigliosa come sempre Charlize Theron che ha scelto di presentarsi con un longdress metallizzato, sfumato verso il basso, firmato Givenchy, il marchio prediletto di Audrey Hepburn, icona indimenticabile del nostro cinema, con gonna plissé e top mono spalla che lasciava intravedere sensualmente la nudità del collo e delle braccia, e poi con il taglio cut-out, che va tanto di moda quest’anno. Altrettanto incantevole Emily Blunt, che ha sbancato al botteghino con il film disney Il Ritorno di Mary Poppins, che ha scelto un lungo vestito Prada bianco ricoperto di brillantini, con le spalline ad incrocio, che richiamavano nella tonalità la mini pochette. Nicole Kidman ha optato per un abito Armani Privé in due tonalità: il bianco e il nero. Super elegante anche Mandy Moore in Michael Kors Collection. Si è presentata con un vestito bianco con spacco non troppo vertiginoso, a cui ha abbinato dei sandali argento.

Anne Hathaway, che ha presentato il film Serenity ad un altro evento, meno importante dei Critics’s Choice Awards, ma sempre prestigioso, ha scelto un tailleur rosa di Peter Petrov Resort, abbinato ad un paio di pumps in suede color petrolio firmate Casadei. Una tonalità di rosa molto particolare, che si preannuncia tra le più gettonate della prossima stagione primavera-estate 2019, e che sta decisamente bene con l’incarnato della sua pelle. Quando si parla poi di migliori look della settimana non si può tenere fuori Meghan Markle, che durante i tanti impegni ha dato davvero il meglio di se. Degno di nota tra i tanti il tubino avorio con giacca della stessa tonalità, firmata da Stella McCartney. Nonostante sia in dolce attesa, la duchessa di Sussex non fa a meno dei tacchi e per giocare sul sicuro ha scelto un paio di décolleté. All’inaugurazione del nuovo negozio Coccinelle in Corso Vittorio Emanuele 15 a Milano Francesca Chillemi e Cristiana Capotondi, si sono presentate con due modelli del brand: Zaniah azzurra polvere per la prima e Ambrine bianca per la seconda. Bellissime entrambe.