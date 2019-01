Ex Miss Italia, capelli rossi ramati, occhi verdi e look da urlo, Miriam Leone è una delle attrici più amate dal mondo della moda. Ormai Miriam è tra i volti più noti del piccolo e grande schermo Made in Italy e si sta affermando come nuova icona del mondo fashion. L’attrice siciliana è stata eletta come “musa” da brand importanti e noti come Gucci e Fendi, che si sono prestati a vestire l’attrice sui red carpet e non solo. Miriam Leone è da sempre molto vicina al creative director della maison Gucci Alessandro Michele, con cui condivide una solida amicizia e rapporto professionale, dato che l’attrice ha posato molto volte per le campagne pubblicitarie della griffe.

Miriam Leone: Icona di stile

Per lo show Primavera estate 2019 nel Théâtre Le Palace, storico nightclub scelto da Gucci, Miriam Leone ha indossato un lungo abito in seta color crema, una creazione sofisticata e ornata di piccole ruches e resa ancora più preziosa dal corpino di cristalli. L’abito indossato dall’attrice è subito entrato nelle wish list degli abiti 2019. I look di Miriam sono easy, ma allo stesso tempo chic, l’attrice ama indossare gonne sotto al ginocchio con plissé e grandi decorazioni, abbinati magari ad una semplice t-shirt bianca. Spesso abbiamo visto Miriam indossare stampe optical su abiti e tailleur dai colori accesi. Per chi come lei ha un fisico longilineo, è permesso sfoggiare jeans dalla linea svasata, abbinati a blouse in seta. Ma il pezzo forte di Miriam sono i maxi dress fiorati abbinati a cardigan in lana dai colori tenui. Insomma Miriam Leone è una vera icona di stile.

Miriam Leone e il rapporto con le griffe

Abbiamo visto spesso Miriam indossare abiti lunghi, tra i più belli ricordiamo: quello giallo di Fendi con dettagli neri bianchi e neri, oppure per la presentazione a Milano “1993”, la scelta di mise elegante, camicia e gonna blu, stivali rossi e pochette rossa. Ma nel cuore di Miriam c’è Gucci. Infatti la griffe aveva lanciato la campagna pubblicitaria per la collezione Cruise 2018, “Roman Rhapsody”, scattata dal fotografo britannico Mick Rock, dove l’attrice ha posato per lo shooting. Miriam indossava un tailleur davvero particolare, un mix di colori e stampe dal viola a verde, con una cinta rosa stretta in vita e un immancabile corona tra i capelli. Miriam da miss a nuova regina del fashion.