L’evento Sag Awards che si tiene ogni anno a Los Angeles, è stato un tripudio di abiti super chic e anche super sexy indossati dalle star hollywoodiane. Per la 25esima edizione le più grandi celebrità americane si sono ritrovate a contendersi le ambite statuette e i favori dei giornalisti e del pubblico con i loro impeccabili outfit. Da Lady Gaga a Megan Mullally, abiti mozzafiato, trucco scintillante e acconciature super glam, il look è al completo.

I look più belli dei Sag Awards 2019

Molte sono le star che hanno scelto il bianco come colore predominante dei loro abiti, da Viola Davis Natalie Portman, Brie Larson, Kerry Washington, Meryl Streep e Kirtsen Dunst. Ma l’abito più bello è sicuramente quello indossato da Lady Gaga color avorio di taffeta firmato Dior. La cantante ha dominato il red carpet dei Sag Awards di quest’anno sfoggiando al collo la Tiffany Blue Book Collection del 2019. Una collana e degli orecchini in oro giallo e diamanti celebrano i 180 anni di innovazione e artigianalità del marchio di gioielli americano.

Ma la concorrenza non manca, non può passare inosservata Emily Blunt una vera e propria Barbie, un abito lungo rosa shocking firmato Michael Kors, tempestato di dettagli luminosi e decorato con maxi ruche. Ma c’è un dettaglio sorprendente nel look scelto dall’attrice: Emily ha scelto di abbinare ‘cheap shoes’ firmate Sam Edelman. E poi l’immancabile Emma Stone che, da quando è diventata una delle muse di Louis Vuitton di Nicolas Ghesquière, ha rivoluzionato il suo stile. Infatti l’attrice americana ha deciso di indossare in questa occasione un completo spezzato a differenza di Amy Adams, che ha optato per un abito nero sfarzoso realizzato da Hedi Slimane per Celine.

I beauty look delle star ai Sag Awards 2019

I beauty look dei Sag Awards 2019 sfoggiati dalle star, hanno avuto più successo degli abiti. Quello dell’attrice Lucy Boynton ha fatto breccia nel cuore di tutti. Un long bob perfetto leggermente mosso semi raccolto da un nastro nero di velluto che forma un piccolo fiocco sopra la sua testa. Ma quello che ci è piaciuto di più del beauty look dell’attrice di Bohemian Rhapsody è stato lo smoky eyes con riga curva di eyeliner disegnata in mezzo alle sopracciglia e alla rima ciliare superiore. La black girl più bella dei Sag Awards certamente Laura Harrier grazie a quel make up da urlo. L’attrice ha le labbra più belle del red carpet, dipinte di fucsia acceso, come l’abito indossato. Insomma i Sag Awards 2019 è stato un evento alla moda al 100 per 100.