Look Levante 2018: L’Oréal Professionel ci racconta i segreti dell’artista

Assecondando il naturale movimento dritto dei capelli della cantautrice, Maurizio Guaudino, Global Fashion Ambassador L’Oréal Professionnel per la tappa di Napoli del tour di Levante ha accentuato la simmetricità del liscio, modellando tutta la chioma con una piastra a vapore. Al classico effetto simmetrico ha poi aggiunto quel tocco distintivo che la cantautrice predilige sempre nei propri look, aggiungendo delle forcine sul solo lato sinistro del capo. Un look glamour pur nella sua semplicità di costruzione.

Un look in pieno stile anni ‘90 per la cantautrice italiana Levante nella tappa del tour di Lecce. Gli space buns che Nico Vinci, Global Fashion Ambassador L’Oréal Professionnel ha creato per Levante sono devolumizzati sui lati della testa e mantengono un look complessivamente pulito non che si spezza in ciocche libere. Un look creativo e sbarazzino composto da due chignon attorcigliati su sé stessi e poi fermati sui lati alti della testa, perfettamente speculari.