Look Capodanno 2017: imita gli outfit delle star

Hanno a disposizione fior fiore di stylist che curano la loro immagine e le loro mise in ogni dettaglio: ecco perchè i look delle star sono – quasi sempre – impeccabili.

Ecco una selezione degli outfit scelti dai vip nei giorni scorsi che possono essere presi come esempio per il perfetto look di Capodanno 2017.

Le nuances sono le più classiche per le feste: dal tradizionale rosso all’intramontabile nero passando per sfumature dorate con pizzi, trasparenze e pailletes.

Sostenitrici del nero, Eva Riccobono in Prada al Christmas Dinner di Vogue Italia, Cate Blanchett in Givenchy Haute Couture Essentials by Riccardo Tisci alla premiere di Vogue Manifesto a New York, Cara Delevingne in Elie Saab ai Glamour Women Of The Year Awards 2016, e Cristina Parodi in Giorgio Armani alla Prima della Scala.

Sfondo blu notte con motivo floreale, applicazioni ricamate e cintura in velluto nero, l’abito di Gucci sfoggiato da Salma Hayek Pinault ai British Fashion Awards 2016. Clutch in velluto nero con dettaglio di perla e sandali a tacco alto con plateau in pelle oro completano il look “very Christmas” della formosa attrice.

Affidarsi al rosso a Natale e Capodanno è una garanzia: la pensa così anche Laura Pausini protagonista della terza puntata di House Party a fianco di Gerry Scotty. Tra i diversi outfit tutti natalizi scelti da Nicolo Cerioni di Sugarkane, un vestito in velluto rosso, impreziosito da cristalli e ricami oro, ispirato all’iconica uniforme di Babbo Natale, firmato Stefano De Lellis.

Rouge anche per Kate Middleton in Jenny Packham alla cena diplomatica a Buckingham Palace di inizio mese, e per Gigi Hadid in Versace sul palco degli American Music Awards.

Alla cena alla Casa Bianca tra Renzi e Obama, l’ultima da Presidente di quest’ultimo, Michelle Obama ha stupito con una creazione Atelier Versace perfetta per un esclusivo party di Capodanno.

Molto luccicante anche il vestito di Julien MacDonald scelto da Bella Hadid per il red carpet del Victoria’s Secret Fashion Show.

Per quanto riguarda i maschietti abbiamo selezionato il look di Fedez, che per la finale di X Factor, con i consigli della fidanzata fashion blogger Chiara Ferragni, ha scelto un tuxedo Heritage di Gucci in shantung rosso con giacca a due bottoni, revers a lancia neri e applicazione ricamata sulla schiena, papillon in seta nera e scarpe allacciate in vernice nere e Mika, elegantissimo in Valentino durante una puntata della sua trasmissione tv Stasera Casa Mika.