Londra, aperto il primo luxury mall dedicato al matrimonio

Tutte le spose e gli sposi hanno ora un nuovo alleato per il giorno più bello delle loro vite. Si è aperto infatti lo scorso 30 ottobre Wedding Gallery, luxury mall interamente dedicato al mondo dei matrimoni. Il paradiso londinese del “grande giorno” è situato in Marylebone Road – poco distante da Regent’s Park – e offre a tutti i visitatori ben 20mila metri quadri di esposizione che lo rendono quindi il più grande luxury mall del mondo tra quelli dedicati al matrimonio.

@viktorianovak knows what makes a bride look special 💫 #TWG #TheWeddingGallery Un post condiviso da The Wedding Gallery (@theweddinggalleryofficial) in data: 4 Nov 2017 alle ore 03:52 PDT

Ma cosa si può trovare nel nuovissimo Wedding Gallery di Londra? Il tema principale – come anticipato – è il matrimonio, motivo per cui lungo i suoi due piani sarà possibile scovare qualsiasi chicca, accessori o abito per le nozze. L’esposizione prevede quindi un’area dedicata agli abiti da sposa ma anche l’area dedicata allo sposo, alle fedi e altresì agli anelli di fidanzamento, alle decorazioni, ai fiori e alla pasticceria per le nozze con torte che lasciano senza fiato. All’interno di Wedding Gallery sarà quindi possibile trovare abiti di grandi stilisti – tra cui ad esempio anche Elie Saab o Oscar de la Renta – ma anche le creazioni di stilisti emergenti, abiti spesso unici del loro genere e introvabili.

Give a woman the right #shoes and she can conquer the world 💫 #TWG #TheWeddingGallery Un post condiviso da The Wedding Gallery (@theweddinggalleryofficial) in data: 31 Ott 2017 alle ore 07:04 PDT

Wedding Gallery offre quindi ben 21 categorie merceologiche, dagli abiti sino al catering per le nozze. Ma non solo: al suo interno le spose avranno modo di ammirare il primo salone permanente interamente dedicato al “wedding beauty”, con servizi che prevedono trattamenti benessere, relax e cosmetici dedicati agli sposi.