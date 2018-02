London Fashion Week 2018, presentata la collezione della fashion-designer Katie Eary (FOTO)

Dopo le numerose partnership fashion siglate nel corso del 2017 per The Powerpuff Girls, e dopo aver inaugurato le celebrazioni del 20° anniversario della serie all’86° edizione di Pitti Bimbo, Cartoon Network, il canale edito da Turner e presente in Italia su Sky (607) e Mediaset Premium (350), annuncia un’altra importante collaborazione, questa volta con la fashion designer Katie Eary. In occasione della London Fashion Week è stata presentata la collezione della stilista ispirata alle originali ambasciatrici del girl power, le Powerpuff Girls – conosciute in Italia come Le Superchicche.

La collezione Autunno/Inverno 2018 – con protagoniste Lolly, Dolly e Molly – rappresenta la prima linea womenswear firmata da Katie Eary, ed è stata svelata ai trend setter del mondo della moda nel corso di un evento esclusivo che si è svolto presso la Maddox Gallery di Mayfair nel centro di Londra. Lo show ha reso omaggio al girl power con un ambientazione completamente “powerpuffizzata” e con una squadra di skateboarding tutta al femminile.

La gamma completa della linea di Katie Eary dedicata a The Powerpuff Girls è composta da 15 pezzi che includono top, felpe, abiti e pantaloni pensati per le donne dalla forte personalità e una collezione “mini-me” per le più piccole. La linea sarà in vendita entro la fine dell’anno in Europa, Nord America e Asia in selezionati department stores e boutique. In vista del lancio, Katie Eary sta inoltre realizzando originali vetrine per i negozi e i rivenditori. Sin dal loro debutto le Powerpuff Girls, che quest’anno festeggiano il loro 20° anniversario, si sono affermate come icone di stile ed originali ambasciatrici del “girl power” conquistando le ragazze e le donne di ogni età.