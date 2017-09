London Fashion Week 2017: Versus Versace presenta la collezione primavera estate 2018 [Foto]

Direttamente dalla London Fashion Week di settembre 2017, vi mostriamo in anteprima la collezione primavera estate 2018 firmata Versus Versace. “Versus è individualità, forza e positività. E’ per tutti coloro che hanno il coraggio di esprimere se stessi in tutto ciò che fanno” – ha affermato Donatella Versace a presentazione dei look che hanno sfilato nella City.

La collezione primavera estate 2018 di Versus Versace si presenta giovane, sexy, irriverente e, soprattutto, divertente; i capi che hanno sfilato a Londra celebrano infatti l’essenza di Versus attraverso la New York degli Anni ’90 tanto che camicie stampate, costumi da bagno, pantaloni flare e gilet di maglia metallica diventano capi essenziali per i giovani di oggi. Nella collezione anche mini abiti in tessuto plaid, personalizzati da intarsi di seta duchesse in colori fluo e borchie; i bikini diventano invece il nuovo streetwear per l’estate in città e sono indossati sotto camicie stampate, canotte oversize di maglia metallica e tutine aderenti.

“La Central St. Martins educa e prepara molti dei migliori talenti che entrano a far parte del mondo della moda. Tanti suoi alunni hanno lavorato con me nel corso degli anni perché da sempre sostengo e osservo con attenzione queste giovani promesse. E’ quindi con grande piacere che sponsorizziamo questa borsa di studio come tributo a mio fratello Gianni, uno stilista visionario il cui ricordo indelebile aiuterà a formare i creativi del futuro” – ha affermato ancora Donatella Versace, a presentazione della borsa di studio Gianni Versace a sostegno di uno studente del corso di studi MA Fashion Course alla Central Saint Martins, UAL a partire dall’autunno 2017.

In copertina: Versus Versace – Backstage Primavera Estate 2018 – Courtesy of Versace Press Office