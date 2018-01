Lomography presenta Lomo’Instant Square: ecco la fotocamera istantanea più attesa del periodo

Dopo il successo ottenuto su Kickstarter, Lomography presenta Lomo ‘Instant Square ovvero la prima fotocamera completamente analogica in grado di scattare sia con pellicole in formato Instax Square che Instax Mini. La macchina è dotata di un obiettivo in vetro da 95mm (45mm equivalente) e un’avanzata regolazione automatica dell’esposizione, caratteristiche che garantiscono foto incredibilmente nitide e perfettamente esposte ad ogni scatto.

Lomo ‘Instant Square sarà disponibile, dal prossimo 24 gennaio, in tre stupende finiture, che vanno da un elegante nero a un bianco sfavillante, passando per una splendida ricopertura in pelle rossa; la Lomo’Instant Square non solo riporta in auge l’iconico formato quadrato che ha reso leggendaria la fotografia istantanea, ma permette anche di sfruttare le sue incredibili caratteristiche su pellicole formato Mini. Inoltre, la Lomo’Instant Square è dotata di tutte le funzioni creative tipiche di Lomography: illimitate esposizioni multiple, modalità Bulb per il controllo manuale dell’otturatore, un telecomando integrato per scattare a distanza, e molto altro ancora. Queste caratteristiche, combinate alla possibilità di scattare su due formati di pellicole diversi, rendono la Lomo’Instant Square lo strumento perfetto per esprimere la tua creatività, come mai prima d’ora.

Ma le possibilità creative non terminano qui: grazie ai molti accessori disponibili la Lomo’Instant Square è lo strumento ideale per reinventare il proprio stile fotografico ad ogni scatto. Nella confezione combo della camera sarà infatti possibile trovare lo speciale dorso Instant Mini Back per permettere alla vostra fotocamera di scattare con pellicole formato Instax Mini, un obiettivo aggiuntivo per ritratti e il famoso Splitzer per impressionare una porzione di pellicola alla volta sfruttando le esposizioni multiple.