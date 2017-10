Lomography Diana F+: edizione limitata e speciale per il decimo anniversario della leggendaria analogica

Per molti anni dimenticata e sostituita da quella digitale, la fotografia analogica ha rivisto il boom con l’arrivo di Instagram e dei suoi filtri che strizzavano l’occhio alle fotografie vintage. E’ proprio su questo fil rouge che Lomography lanciato sul mercato la nuova Lomography Diana F+ 10 Years of Diana Edition, edizione speciale e limitata della macchina analogica più amata dagli artisti americani degli anni ’80.

Lomography ha tenuto in vita il medio formato riprogettando la fotocamera Diana degli anni ’60, nel 2007. Amata da fotografi in tutto il mondo, la classica Diana era la fotocamera preferita dagli artisti di New York degli anni ’80: fu così che la Diana F+ di Lomography continua la strada dei suoi predecessori, facendo scrivere libri e realizzare progetti creativi. Negli ultimi anni, l’analogica ha cambiato design ben 50 volte sino ad arrivare alla Lomography Diana F+ 10 Years of Diana Edition.

La Diana F+ 10 Years of Diana Edition è caratterizzata da un rosso mattone, in contrasto a un corpo in azzurro pastello e un obiettivo dorato dal fascino retrò. La macchina fotografica verrà prodotta in sole 1.500 unità, disponibili sullo Shop Online e nei Gallery Store nel mondo.