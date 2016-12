Lo spot più bello di Natale 2016

Gli spot del periodo pre natalizio sono sempre i più belli.

Con le campagne pubblicitarie per Natale le aziende mettono in mostra il meglio raccontandosi toccando il cuore di chi li guarda, con magia e talvolta con ironia.

Molte delle pubblicità natalizie diventano così virali rimbalzando da una pagina facebook all’altra, ma se dovessimo scegliere lo spot di Natale 2016 sul quale ci soffermiamo sempre quando viene trasmesso in tv o quando viene riproposto via web non possiamo che citare Irina Shayk in lingerie rossa e maxi orsetto per il Natale di Intimissimi.

Sguardo ammaliante, decoltè florido, gambe chilometriche, lato b da urlo, esattamente come quelli sfoggiati durante l’ultimo Victoria’s Secret Fashion Show. Irina Shayk, scelta ancora una volta da Intimissimi come testimonial, nello spot di Natale 2016 sembra più bella e sensuale che mai e i più pensano che il motivo risieda nel sorriso felice dato questa volta non da esigenze di copione ma piuttosto dall’attesa del suo primo figlio con il compagno Bradley Cooper.

Tra pacchi regalo e un tenero orso di peluche tra le braccia, indossando solo una mantella con la pelliccia, completino intimo di pizzo trasparente e dei décolleté dal tacco a spillo, Irina Shayk ha regalato a Intimissimi il più bello spot di questo Natale 2016.