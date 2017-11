In occasione del Golden Boot Gala 2017 a Barcellona, Lionel Messi ha indossato un abito Emporio Armani in lana grigio scuro mélange composto da giacca con revers a lancia e pantaloni slim senza pinces. Completano il look la camicia classica in tessuto piquet di cotone e la cravatta in seta stampata.

Gracias a todos por los mensajes de felicitación por conseguir mi cuarta Bota de Oro. Este trofeo es en realidad un premio a todo el trabajo del equipo, compañeros y staff porque sin la ayuda de ellos no habría goles ni victorias. ¡¡¡Un abrazo!!! Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi) in data: 24 Nov 2017 alle ore 09:37 PST

