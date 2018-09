Lindt offerte di lavoro 2018: posizioni aperte nel mondo dei ‘dolciumi’ di qualità e di lusso (GUIDA COMPLETA)

La Lindt & Sprüngli è un’azienda multinazionale specializzata nel settore della produzione e vendita di prodotti dolciari e nella produzione di cioccolato di lusso. È stata fondata nel 1845 da David Sprüngli-Schwarz e da suo figlio Rudolf Sprüngli-Ammann. La produzione viene realizzata in Svizzera presso la casa madre di Kilchberg (Zurigo) e nelle altre sedi europee in Germania, in Francia, in Austria e in Italia, e nelle due sedi negli Stati Uniti. Nel 1879, Rodolphe Lindt, figlio di un farmacista di Berna, acquista alcuni vecchi macchinari per la macinazione dei semi di cacao. Le macchine, recuperate da un mulino fallito, si dimostrano inadeguate e il cioccolato prodotto risulta poco appetibile. Con l’aiuto del fratello farmacista, viene inventato un sistema per rendere il cioccolato più morbido e vellutato, procedimento che chiamiamo oggi concaggio. Lindt lo chiama “chocolat fondant”, un cioccolato con la consistenza e gli aromi a cui siamo oggi abituati. La scoperta di quel procedimento avvenne per caso: Rodolphe lasciò involontariamente i macchinari accesi per 3 giorni e, al suo ritorno, notò la differenza sostanziale che la lavorazione continua apportò al prodotto. Nel 2012, nonostante la recente crisi dei mercati di consumo dell’economia europea, la Lindt & Sprüngli ha confermato la sua chiusura di bilancio in positivo chiudendo l’anno con un fatturato (CHF=Franchi Svizzeri) 2.67 miliardi (equivalente circa a Euro 2,2 miliardi), in crescita del 7,3% rispetto all’anno precedente, il Margine Operativo Netto (EBIT) anch’esso in crescita del 10.3% pari a CHF 362 milioni, ed un Utile Netto dopo le tasse pari al CHF 272 milioni (anch’esso in crescita del 10% dall’anno precedente). Lindt & Sprüngli risulta uno dei produttori di cioccolato di fascia medio/alta con una redditività percentuale annua riguardevole rispetto al settore (stimato mediamente attorno al 10% EBIT Margin) Nel 2017 ha registrato un fatturato di 4,08 miliardi di (CHF=franchi svizzeri) e un utile di 452,5 milioni.

Lindt offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Durante l’anno Lindt seleziona personale per assunzioni e tirocini in Italia. Le offerte di lavoro Lindt in Italia sono rivolte, generalmente, a candidati anche senza esperienza, laureati, laureandi e diplomati, per lo più dotati di buona conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche.

PACKAGING SPECIALIST

Sede: Induno Olona (VA)

Sede: Induno Olona (VA) La figura dovrà sviluppare il packaging di nuovi prodotti o realizzare modifiche a prodotti esistenti valutandone i risvolti operativi, qualitativi, di innovazione. Si occuperà della creazione delle specifiche tecniche per ogni materiale di confezionamento ed omologazione delle stesse. Richiesta Laurea in Scienza e Tecnologie alimentari o Ingegneria dei Materiali o Disegno Industriale. Servono conoscenze tecniche dei materiali di confezionamento, dei processi produttivi, degli aspetti legislativi e ambientali del packaging. Inoltre è richiesta la conoscenza di software gestionali che supportano l’attività di sviluppo packaging per la produzione di un nuovo prodotto (Cape, SAP, Esko tool). Completa il profilo la buona conoscenza della lingua inglese. MANUTENTORE MECCANICO

Sede: Induno Olona (VA)

Sede: Induno Olona (VA) La selezione è rivolta a candidati con Diploma ad indirizzo tecnico, che abbiano maturato 3 anni di esperienza nel settore. Richiesta ottima conoscenza del disegno meccanico, precisione nelle attività manuali, conoscenza dell’inglese, utilizzo di software gestionali della manutenzione (ad es. reportistica / analisi dati / analisi causa radice guasti). Gradita esperienza in ambito elettromeccanico. Il lavoro si svolge su tre turni. MANUTENTORE ELETTRONICO

Sede: Induno Olona (VA)

Offerta di lavoro per diplomati tecnici (elettrico, elettronico, elettrotecnico) con esperienza di 3 anni nel ruolo. Per lo svolgimento della mansione sono utili conoscenze sulla diagnostica PLC e sull’automazione industriale. La figura deve saper utilizzare software gestionali della manutenzione (per reportistica / analisi dati / analisi guasti). E’ richiesta la conoscenza dell’inglese e disponibilità al lavoro su tre turni.

Lindt offerte di lavoro 2018: come candidarsi

La multinazionale svizzera utilizza, tra i principali canali di recruiting del personale, il portale riservato alle carriere e selezioni, Lindt Lavora con noi. Questo viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso le sedi del Gruppo situate in tutto il mondo. È inoltre possibile inviare un’autocandidatura per lavorare in Lindt Italia, inviando il cv e una lettera di accompagnamento tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica hr-italia@lindt.com.