Liliane Bettencourt, addio alla donna più ricca del mondo: ecco chi era Madame L’Oréal

Si è spenta ieri, all’età di 94 anni, Liliane Bettencourt conosciuta al mondo anche come la donna più ricca del mondo. Figlia di Eugène Schueller – fondatore di L’Oréal – la donna ha ereditato la fortuna del padre per diventare a sua volta imprenditrice e donna di successo. La sua vita, però, non è sempre stata così semplice…

“Era un uomo pieno di speranza, patologicamente ottimista, che non capiva niente di politica. Non si trovava mai dalla parte giusta”– così Liliane Bettencourt descrive suo padre che, dopo aver frequentato un gruppo di estrema destra durante gli anni Trenta, durante la Seconda Guerra Mondiale non ha mai esitato a nascondere i suoi dipendenti ebrei. In un libro del 1998 – oltre al rapporto con il padre – l’imprenditrice parlò anche della madre, morta quando lei aveva solamente cinque anni: “Mia madre mi mancava terribilmente, mi mancava come un vuoto che non si può riempire” disse la donna.

Liliane Bettencourt – oltre ad essere l’unica ereditiera del patron di L’Oréal – è considerata ancora oggi, dopo la sua dipartita, la regina del make-up e della cosmesi. L’imprenditrice seguì sempre l’azienda con occhio attento, non facendosi distrarre dal suo patrimonio che le valse il titolo di donna più ricca del mondo. “Una donna ricca… Già la parola non è piacevole. È una brutta espressione” – diceva infatti la donna, nonostante secondo Forbes sia morta con un patrimonio stimato di 40 miliardi di dollari.

Credit: L’Oréal Media Center