Liguria, Red Carpet da record: inaugurata la “Camminata di Primavera” che collega Rapallo a Portofino

E’ stata inaugurata quest’oggi la “Camminata di Primavera”, il Red Carpet più lungo del mondo che collega Portofino a Rapallo. Nella splendida cornice della parte occidentale del Golfo del Tigullio, questa bellissima camminata sarà l’occasione perfetta per riscoprire una delle zone più belle e suggestive d’Italia.

“Conto di arrivare in fondo per il primo maggio. Questo evento è un pretesto per fare la passeggiata più bella del mondo e provare a battere i tedeschi in qualcosa” ha commentato Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, in occasione dell’inaugurazione della “Camminata di Primavera”. La passeggiata – che collega quindi Portofino a Rapallo passando per S.Margherita Ligure – è lunga 8 chilometri e 332 metri, lunghezza che fa battere il guinness dei primati detenuto sino a ieri dalla Germania con un Red Carpet di 5,35 chilometri.

La “Camminata di Primavera” è stata ideata dalla Regione Liguria a conclusione dei lavori del marciapiede in località Pagana: l’iniziativa punta ad attirare nella zona e in tutta la regione un numero sempre maggiore di turisti. Il Red Carpet più lungo del mondo ha visto arrivare ben 5mila cittadini ma anche sportivi della zona per la sua inaugurazione ma, si spera, non sarà che l’inizio. La regione – soprattutto in vista del periodo estivo – rappresenta infatti una delle principali mete turistiche, spesso tra le preferite sia dagli italiani sia dagli stranieri. Per scoprire le iniziative collaterali ma anche i luoghi da scoprire in Liguria, consultare il sito www.lamialiguria.it.